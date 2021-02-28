Український телеведучий Володимир Остапчук записав відео в інтимній обстановці

Зірка активно знімається в проектах, а також не втомлюється вести сторінки в соцмережах, передає Politeka.net. Цього разу телеведучий записав відео у вельми інтимній обстановці.

Володимир лежав у ліжку. Він розповів, що йому приходить маса повідомлень з приводу шоу "Маска" і пообіцяв, що глядачі все побачать в програмі. Також ведучий розповів, що йому вставати о п'ятій ранку і побажав добраніч, від чого стає так жарко.

При цьому Остапчук засвітив свій оголений торс.

"Спокі ноки", - підписаний він сторі.

Пізніше артист записав сторіс зі своїми знайомими, вже відправившись в дорогу в Буковель.

Зірка одягла картату сорочку, а зверху жилетку. Цього разу торс артист вирішив заховати.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук народився 27 вересня 1984 року в Умані. Отримавши філологічну освіту, майбутній телеведучий працював викладачем англійської мови в Уманському аграрному університеті.

Пізніше він переїхав до Києва, де закінчив школу дикторів на СТБ. Домогтися успіху Володимиру вдалося, завдяки постійно практиці.

Так, він пропрацював диктором, радіоведучим, телеведучим на різних телеканалах і в радіошоу.

У 2017 році емігрував до Канади, Торонто, і до 2019 року жив на дві країни. Після чого з родиною повернувся в Україну.

У 2017 році пройшов кастинг і став ведучим конкурсу Євробачення-2017, який проходив у Києві.

Нагадаємо, що дружина Остапчука на пляжі засвітила пікантні місця, дозволивши вітру задерти накидку:"жінка-картинка".

Як повідомляла Politeka, бездітна дружина Остапчука приголомшила одкровенням:»жінка вигорає або стає порожньою, якщо...".

Також Politeka писала, що дружина Остапчука без краплі збентеження показала себе без одягу, позбавивши слів навіть чоловіка:"Уф, гаряче".