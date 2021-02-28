Відома українська співачка Софія Ротару вразила красою

У 73-річної зірки щороку додається фан-база, пише Politeka.net. Шанувальники створюють сторінки, на яких діляться знімками кумира.

Так, в одній з груп вирішили згадати, як артистка виглядала в молодості.

На знімку квітуча красуня розпустила волосся і посміхалася в камеру. Ротару була в шубі, яка на ній чудово виглядала.

"День пройде не дарма, якщо ви подаруєте комусь свою посмішку.❤ ",- написали автори поста.

Публікація зібрала майже 1000 лайків і багато коментарів.

"Як в неї можна не закохатися?😍 ", "Ніжна і яскрава посмішка, як сонце!!!🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 ", "Добра, красива посмішка👍!!!! Сонечко!!!! Шикарний погляд в сторону 😇👍❤️❤️❤️👑🌟🔥💐💐💐💐💐🙏", "Супер Краса, мила", "красива...СПІВАЧКА..СОФІЯ..РОТАРУ...СУПЕР..👏 👏 👏 👏 👏 👏 ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Софія Ротару не виглядає на свій вік. Користувачі Мережі будують свої припущення з цього приводу, аж до того, що артистка носить спеціальну маску, що приховує її зморшки.

Однак артистка розкрила кілька секретів своєї молодості.

Зокрема, зірка веде активний спосіб життя. Ротару любить проводити час на дачі, займаючись вирощуванням овочів і зелені.

Крім того, співачка їсть корисну їжу. В її раціоні завжди є злаки, молочні маложирні продукти, дієтичні сорти м'яса і риби, морепродукти. Однак іноді зірка дозволяє собі шкідливу їжу.

Раніше ми писали, що нестаріюча Софія Ротару в купальнику підкорила квітучим видом на яхті:»як сонечко".

Як повідомляла Politeka, Ротару розцвіла в обіймах своїх головних чоловіків: "принадність яка…».

Також Politeka писала, що 19-річна внучка Ротару в крихітному ТОПі провела сеанс спокушання: "Прокидайтеся...".