Маленькому Арчі - синові принца Гаррі і Меган Маркл тільки в травні виповниться два, але хлопчик вже зараз дивує своїм розвитком не по роках
Так, під час інтерв'ю з телеведучим і своїм близьким другом Джеймсом Корденом герцог Сассекський розповів, яким росте його син, і назвав перше сказане ним слово, причому досить складне й несподіване, передає "Сплетник".
"Моєму синові зараз вже більше півтора років, і він просто невгамовний! Це неймовірна особистість. Син вже складає по кілька слів у речення і співає пісні. Його першим словом було "крокодил" - цілих три склади!", - поділився Гаррі.
Герцог також розповів, який подарунок малюкові на Різдво зробила королева Єлизавета II. Так, Меган "замовила" у бабусі вафельницю, і тепер щодня балує малюка ласощами, які пече з органічної суміші. За словами Гаррі, прокидаючись вранці кожен раз Арчі каже: "Вафля!".
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Раніше ми повідомляли, що герцоги Сассекські оголосили про те, що очікують другу дитину.
В офіційній заяві пари, зробленому ними в День всіх закоханих 14 лютого, йшлося про те, що "Арчі скоро стане старшим братом".
Не так давно Меган і принц Гаррі вперше з'явилися на публіці після того, як оголосили про поповнення. Уважні шанувальники парочки розгледіли на пальці Маркл рожеву каблучку та замислилися, чи не є ця деталь натяком на стать майбутньої дитини.
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