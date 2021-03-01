Танцююча нотаріус Христина Горняк, нова дружина телеведучого Володимира Остапчука, час даремно не втрачає

Як передає Politeka.net, 33-річна красуня опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала, як проходить її ранок без чоловіка.

Так, Христина похвалилася фігуркою в кокетливій піжамці чорного кольору в дрібний білий горошок. Дівчина, вставши з ліжка, побажала всім прекрасного дня і відправилася спочатку у ванну, де вмила обличчя, використовуючи спеціальні косметичні засоби, а потім на кухню.

Пізніше Горняк показала, як чепуриться перед радісною подією і розповіла, куди збирається, поки чоловіка немає вдома - той поїхав на кілька днів.

"Доброго ранку, друзі! Я вже практично готова. Сьогодні біжу на сніданок з друзями, вони ж і мої колеги! Коханий поїхав на 4 дні в гори", - поділилася Христина.

Дівчина детально зупинилася на "ранковому ритуалі макіяжу". За її словами, він дуже простий, так як нічого особливого вона не робить. Після вирівнювання тону обличчя Горняк нанесла рум'яна на щоки, трохи туші на вії, хайлайтеру відразу на кілька ділянок і блиску для губ.

"Мій ранковий ритуал макіяжу дуже простий. Я нічого особливого не роблю. Як завжди мої рідкі рум'яна. Щічки, як у матрьошки. Мені здається, коли такі ось рожевенькі щічки, обличчя стає свіжим. Я дуже люблю, коли шкіра натягнута і блищить!",- поділилася дівчина.

Раніше ми розповідали, як Горняк викликала бурю емоцій, знявши їх з Володимиром пустощі на кухні. Після жарких обіймів і поцілунків Христина несподівано почала кусати чоловіка за руку.

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