Відома телеведуча Лілія Ребрик показала себе і розповіла про проблему

На фото Лілія здалася в сукні з відкритими плечима і без білизни. Образ Ребрик доповнила стильною зачіскою і яскравим мейкапом. Зірка дивилася в камеру і захоплювала своєю красою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як і будь-яка жива людина, коли вона хворіє, я взяла інста-теле-відпустку на кілька днів. І як і будь-яка жива людина, я дуже засмутилася, коли побачила в результатах аналізів слово виявлено. Так, У мене Китайський вірус. На найближчі два тижні скасовані всі зйомки, вистави, ефіри "ранку з Україною", мене на марафоні на 8 березня. Що стосується мого самопочуття-я б воліла, щоб відповідь на це питання залишилася за кадром. Принаймні-поки. Всім бажаю здоров'я", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива, а який погляд глибокий", "Тримайтеся, пару днів, і все пройде", "Одужуйте", "одужуй. Чесно кажучи, з твоїм божевільним графіком і кількістю людей навколо, ти стійко протрималася весь цей період. Нехай все йде легко", " Ліля. Ви неймовірна красуня. Бажаю швидкого одужання. Ви сильна духом. Тримавши. Все Буде Добре".

Нагадаємо, загадкова Лілія Ребрик відчинила піджак, звівши з розуму Екстра-декольте

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик розкрила таємницю дзеркальної дати і дала пораду, що робити в цей день

А ще Politeka повідомляла, що чарівна Ребрик розцвіла в міцних обіймах чоловіка, Сумська не стримала емоцій



