Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала себе і розповіла про поведінку
На фото Ніколь позувала в міні-піджаку і спідниці. Потуральскі сиділа на ліжку, залишивши волосся розпущеним. Дівчина злегка розставила ніжки, а погляд відвела від камери, що не зробило знімок менш пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Не будь леді. Будьте легендою. Girl Power в неділю", - написала Ніколь під фото.
Фанати поставили більше 3 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
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Ніколь була в короткому чорному топі, який нагадував ліфчик. Тканина зібралася невеликою гармошкою, тримаючись на тонких бретельках.
Модель також одягла блакитні джинси на високій посадці, які чудово підкреслили тонку талію.
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