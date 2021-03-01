Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала себе і розповіла про поведінку

На фото Ніколь позувала в міні-піджаку і спідниці. Потуральскі сиділа на ліжку, залишивши волосся розпущеним. Дівчина злегка розставила ніжки, а погляд відвела від камери, що не зробило знімок менш пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не будь леді. Будьте легендою. Girl Power в неділю", - написала Ніколь під фото.

Фанати поставили більше 3 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Ох, Ніко", " Вау.. відмінне слово", "могутній ангел", " так!!! Легенда-відмінне поняття !!! Згоден", "виглядає приголомшливо", " ти дівоча сила! Ти легенда!", "Міжгалактична Краса"," ти як сон", " Ніко, ти дуже красива ... така приваблива", "Ох, Ніко, Ти виглядаєш красиво", " легенди теж не можуть бути дамами?".

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Ніколь була в короткому чорному топі, який нагадував ліфчик. Тканина зібралася невеликою гармошкою, тримаючись на тонких бретельках.

Модель також одягла блакитні джинси на високій посадці, які чудово підкреслили тонку талію.

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