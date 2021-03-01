Співачка Настя Каменських заінтригувала публіку соковитим образом, поділившись з публікою своїми емоціями

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в запаморочливому вбранні.

Так, Каменських продемонструвала апетитну фігурку в одному з образів для шоу "Маска". Гаряча брюнетка в останньому ефірі з'явилася в жовтій сукні на запах, з обробкою з пір'я. Настя полонила соковитими вигинами та полоскотала нерви оголошенням, пов'язаним з проектом.

"Вчорашній випуск шоу @maskaukrainetv був особливо емоційним і захоплюючим! 😍 🎭Згодні? Було непросто відгадати, хто ж ховається під маскою Лева - підказки інтригували і заплутували нас з вами ще більше, але ми зробили це! 🦁 Як думаєте, яких двох героїв ми розкриємо в наступному випуску?", - поцікавилася співачка в публіки.

Користувачі кинулися коментувати побачене, відповідаючи на питання Каменських:

"Дуууууууже гарний образ! 😍"

"Образ кайф 😍"

"Ніжна і красива❤️"

"мені здається, що носоріг - це Потап 😊"

"Дракон - Мірзоян"

"Жабеня - Женя Сморигін"

"Яка шикарна 😍 з розуму зійти можна 🌹"

"Ці губи...💔🤤"

"Старенька набрала вагу" - "так їй личить"

Раніше ми повідомляли, Каменських розкрила цікаву деталь зі зйомок свого нового кліпу. Виявляється, вона залучила до роботи відому блогершу Таню Парфільєву.

"Спочатку ми хотіли зберегти інтригу до кінця, але як тут утриматися? Так хотілося поділитися з вами💋 але, друзі, не думайте, що на цьому сюрпризи закінчуються - тому що я підготувала для вас ще багато цікавого!",- поділилася Настя.

Нагадаємо, Каменських без гриму і пафосу показала себе справжню, Дорофєєва не встояла: "Загадай бажання".

Як повідомляла Politeka, Потап показав опухлу Каменських з мішками під очима в звичайному житті: "Лежбище...".