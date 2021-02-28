Відома модель Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" показала себе в цікавому вбранні

На фото красуня позувала в міні-топіку і шортах. Зірка стояла біля стіни будівлі, демонструючи розкішну фігуру. Кендіс волосся зачесала назад, а образ доповнила стильними сережками. Як виявилося, це не звичайний наряд, а Створений з перероблених пластикових пляшок. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Розумний в'язаний трикотаж. Створений з екологічно чистої пряжі, створеної з пластикових пляшок", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я хочу цей образ", "ця шорт залишиться на мені", "найкрасивіша і чуттєва"," настільки добре і дивно, що це екологічно"," чудова"," ти така приголомшлива"," найкрасивіша жінка"," не думаю, що їй це подобається"," чисті лінії, міцна форма", " Круто, що ти знайшла спосіб очистити планету від пластикових пляшок і зробити з них що-небудь круте ...", "Я готовий до експериментів", " неймовірно. Я люблю твою любов до землі", "така красива і приголомшлива", "зробіть і зухвалі шорти із завищеною талією", "Ти змушуєш все виглядати добре".

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