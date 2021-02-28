Сергій Лазарєв, якому приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, запаморочив голову яскравим фото

Як передає Politeka.net, 37-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постав у стильному образі.

Так, одягнений з голочки Лазарєв позував у чорному костюмі та темній сорочці.

У підписі Сергій зробив довгоочікуване оголошення: "Сьогодні!! Головна ТВ прем'єра! 3 сезон наймасштабнішого вокального народного проекту "Ну-ка, всі разом" на телеканалі Росія! О 17.45! Не пропустіть!".

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Починається вогонь, пристрасті, напруження, емоції, радість, переживання, боротьба, сум'яття і все найкраще і цікаве!!))) 👏 🔥 Ура! І найголовніше наш Сергій там, на своєму незмінному місці! Тому що найсправедливіший, найкращий арбітр і оратор. Будемо переживати все це знову разом з ним, шоу дуже емоційне, але воно того варте! 😊🙌💥"

"Дуже чекаю новий сезон!!!! А який гарний Сергій В'ячеславович))))) ❤️"

"Ох, Сергій"

Раніше ми розповідали, як Лазарєв викликав бурю емоцій, розтаявши в обіймах симпатичної блондинки. Артист похвалився тим, що разом зі своєю партнеркою Катею Осиповою виграв на шоу "Танці з зірками".

"Найголовніше спасибі моїй красуні-партнерці! Катюша, ти - боєць! Ти мега профі і мені з тобою дуже пощастило! Це твоя абсолютно заслужена нагорода ❤️дякую, що була поруч! 🙏", - розсипався в компліментах Сергій.

Нагадаємо, Ані Лорак притулилася до задоволеного "коханця" Лазарєва, не стримуючи емоцій: "кожній дівчинці необхідно мати такого..."

Як повідомляла Politeka, "коханець" Лорак Лазарєв проміняв співачку на юну красуню, відео вже в мережі: "Без качиних губ і ботокса"