Цей рік почався для артиста Сергія Бабкіна з серйозного випробування, але все найстрашніше вже позаду

Як передає Politeka.net, дружина музиканта Сніжана опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому сім'я постала практично в повному складі.

Так, щаслива дівчина з розкішним букетом квітів, у вечірній чорній сукні, позувала поруч з чоловіком, донькою і старшим сином від першого шлюбу. На знімку не вистачало тільки їх з Сергієм молодшої дитини, яка народилася в червні 2019-го.

Судячи з щирих посмішок (а ширше всіх посміхався сам Бабкін), здається, що й не було зовсім всього того страхіття, яке їм довелося пережити місяць тому. Артист здивував посвіжілим виглядом, повернувши собі здоровий та бадьорий настрій.

"Приїхали на 5 робочих днів до Києва! Цього разу практично повним складом!👨 👩 👧 👦 Вчора була неймовірна зйомка на @ zhenskiykvartal_official 🙌 сьогодні вриваємося в @ ligasmeha 😆 так круто разом! Діти щасливі! Ми - теж!🥰 І завтра ВЕСНА!🌷 Готові до зустрічі?", - підписала знімок Сніжана.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Нарешті поголився Бабкін, аж приємно дивитися😍"

"ви прекрасні 😍"

"Дуже раді за Вас !!! ❤️👏👏"

"Можна питання, а ви тепер у складі жіночого кварталу? 😍"

Нагадаємо, на початку лютого Бабкін переніс відразу кілька операцій на очах - зір музиканта невблаганно падав, рахунок йшов на дні. Лікування Сергія проходило в одній з клінік в Австрії.

"Операція пройшла чудово! Навіть краще, ніж очікував сам лікар, доктор Анзарі!", - Бабкін поділився радісною новиною з публікою, показавши, як саме йому рятували зір.

Нагадаємо, дружина Бабкіна після операції чоловіка поділилася враженнями про вену: "ще молоко на губах не обсохло...".

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна звернулася до українців після операції, випадок дуже складний:"від Сергія відмовилися".

Також Politeka писала, що Бабкін, який переніс складну операцію, повідомив деталі і показав відео, як все було: "лічені хвилини вже...".