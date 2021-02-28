Цей рік почався для артиста Сергія Бабкіна з серйозного випробування, але все найстрашніше вже позаду
Як передає Politeka.net, дружина музиканта Сніжана опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому сім'я постала практично в повному складі.
Так, щаслива дівчина з розкішним букетом квітів, у вечірній чорній сукні, позувала поруч з чоловіком, донькою і старшим сином від першого шлюбу. На знімку не вистачало тільки їх з Сергієм молодшої дитини, яка народилася в червні 2019-го.
Судячи з щирих посмішок (а ширше всіх посміхався сам Бабкін), здається, що й не було зовсім всього того страхіття, яке їм довелося пережити місяць тому. Артист здивував посвіжілим виглядом, повернувши собі здоровий та бадьорий настрій.
"Приїхали на 5 робочих днів до Києва! Цього разу практично повним складом!👨 👩 👧 👦 Вчора була неймовірна зйомка на @ zhenskiykvartal_official 🙌 сьогодні вриваємося в @ ligasmeha 😆 так круто разом! Діти щасливі! Ми - теж!🥰 І завтра ВЕСНА!🌷 Готові до зустрічі?", - підписала знімок Сніжана.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Нарешті поголився Бабкін, аж приємно дивитися😍"
"ви прекрасні 😍"
"Дуже раді за Вас !!! ❤️👏👏"
"Можна питання, а ви тепер у складі жіночого кварталу? 😍"
Нагадаємо, на початку лютого Бабкін переніс відразу кілька операцій на очах - зір музиканта невблаганно падав, рахунок йшов на дні. Лікування Сергія проходило в одній з клінік в Австрії.
"Операція пройшла чудово! Навіть краще, ніж очікував сам лікар, доктор Анзарі!", - Бабкін поділився радісною новиною з публікою, показавши, як саме йому рятували зір.
Нагадаємо, дружина Бабкіна після операції чоловіка поділилася враженнями про вену: "ще молоко на губах не обсохло...".
Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна звернулася до українців після операції, випадок дуже складний:"від Сергія відмовилися".
Також Politeka писала, що Бабкін, який переніс складну операцію, повідомив деталі і показав відео, як все було: "лічені хвилини вже...".