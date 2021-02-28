Фіналіст "Холостячки" Олександр Еллерт здивував кадрами з коміком Євгеном Кошовим

Як передає Politeka.net, Еллерт, який є сценаристом "Квартал 95", опублікував нові "сторіз" у себе в Instagram, на яких показав, що діється в гримерці.

Так, Кошовий, зі своєю незмінною вже багато-багато років зачіскою, сидів перед дзеркалом з накидкою на плечах, як у перукарнях.

Над ним схилився з телефоном в руках Еллерт. Останній ретельно вивчав голову Євгена, здивувавшись кількістю родимок.

"Весь у родимках та шрамах. Щасливий значить", - підписав кадри Олександр і жартома запитав у коміка: "Вам скроні які все-таки?"

"Жіночі!", - випалив той, театрально голосно засміявшись.

"Так гадати можна по лисині...", - Еллерт продовжив розглядати голову Кошового.

Раніше ми розповідали, як переможець "Холостячки" видав одкровення про ноги своєї коханої Ксенії Мішиної. Зокрема, Олександр поміркував про те, чому дівчина часто закидає на нього свої ніжки.

"Людина за своє життя може обійти Землю чотири рази. Є підозра, що моя кохана людина робить обхід Землі кожен день. Тому що Ксю скрізь закидає свої втомлені ноги: в машині на торпеду... на кухні на мене... навіть вранці я прокидаюся в обнімку з її ногами...".

"Які милості ❤️🤗", "відразу видно хто головний в сім'ї 😂", "це ж геніально", "це вищий ступінь довіри. Означає, що відчуває себе спокійно без опори під ногами. В цей час - це ви))", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що особисте листування Еллерта з" Холостячкою "Мішиною з'явилася в мережі:" після шести ні-ні...".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина вивалялася в піску з Еллертом, показавши справжню пристрасть: кадри безсоромності.

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