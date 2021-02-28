Актор і художній керівник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов вирішив розважити публіку незвичайним способом

Як передає Politeka.net, 40-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий ролик, вірніше, фото, що "ожило та заспівало" - оброблене в спеціальному додатку (щоб подивитися, проскрольте до кінця).

Так, Єгор обробив архівний знімок, на якому він постав з молодшим сином Максом, коли малюкові було всього чотири місяці (зараз йому 1 рік і 5 місяців).

Батько тримав дитину на руках - в очі відразу ж кидається, що у них однакові вирази облич - здивований погляд і відкритий рот.

Тепер же, дякуючи чудо-додаткові, Макс "заспівав" та ще й почав вертіти головою в такт. Вийшло вельми забавно.

"Понеслася!", - підписав кадри Крутоголов.

За лічені хвилини користувачі встигли поставити більше тисячі лайків, а деякі навіть прокоментувати: "Забавно!!!👏🔥😍"; "Шо за програма?"; "❤️🙌просто неймовірно".

Відмітимо, Єгор Крутоголов познайомився зі своєю коханою Катериною в рідному Миколаєві. Тоді їм було по 16 і 13 років відповідно. Спочатку дружили, а через п'ять років стали парою. На сьогоднішній день вони в шлюбі вже 14 років і разом виховують двох синів — Льва і Макса. Єгор - зразковий сім'янин і любить свою роботу, але рідні для нього завжди на першому місці.

Раніше ми розповідали, в Мережі з'явилося свіже фото маленького Макса. Батьки не часто виставляють кадри з ним в соцмережах, тому це велика рідкість. Хлопчик грався на незвичайному різнобарвному килимку.

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