Відома співачка Злата Огневич показала себе, попрощавшись із зимою

На фото Злата позувала в білому піджаку, під яким нічого не було. Огневич доповнила образ стильними брюками, показавшись в коридорі. Дівчина прикрила однією рукою бюст, щоб не засвітити найпікантніше, що не завадило кадру стати дуже гарячим. На інших знімках красуня показала ще кілька ракурсів в такому образі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Неділя. Зима, гудбай", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили трохи більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Про Травень гад", "Злата, ти супер", "шикарна, супер", "дуже красива і талановита дівчина"," яка красива"," Прощай, зима, весна, Квітуча ейфорія, Ти виглядаєш так красиво, менше нафарбована, підтвердіть свій імідж за допомогою косметики із завищеними цінами", " Злата, ви в будь-якому образі прекрасні. І я реально тільки що усвідомила, що завтра весна!!", "Дуже красива загадка", "Градус росте".

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Знаменитість присвятила цій проблемі новий пост на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", який супроводила пікантним фото.

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