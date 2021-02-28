Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала себе в фатальному образі
На фото Ульянова позувала без одягу і білизни. Даша обв'язала своє тіло мотузками, закріпивши на найпікантніших місцях квіти. Образ зірка доповнила прикрасами, а волосся залишила розпущеним, задерши голову, демонструючи максимальну жіночність. Кадр вийшов у дівчини дуже провокаційним і запальним, адже Даша зовсім не соромилася свого тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Фото, яке не вимагає величезного тексту", - написала красуня.
Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і засипали Ульянову компліментами:
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"Кайф", "це нереально красиво", "шикарна", "ідеальна", "отрута", "Вау, яка краса", "Даша, красуня, так тримати", "дуже естетично", "фігура неймовірна", " Даша, це просто вау. Неймовірно красиво", " ось так виглядає естетика. Жіноча краса", "це просто вогонь", "Даша, у вас шикарна фігура", "Зваблює з першого погляду".
Ми писали, що переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова показала цікаве фото напередодні весни.
Цього разу вона вирішила зачарувати передплатників новим фотосетом і поміркувати про швидкий прихід найромантичнішої пори року – весни.
"А за вікном майже весна 🌸 друга серія😂", - написала вона.
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