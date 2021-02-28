Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе і задала цікаве питання

На фото Ольга здалася в кофтині, лежачи біля води. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним, а сама повернулася до об'єктиву камери. Пасма у Куриленко розтріпалися на вітрі, але це зірку зовсім не бентежило. Кадр вийшов легким і зачаровуючим, адже Ольга на виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Який твій улюблений спосіб розслабитися в неділю?",- написала Ольга під фотографією.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Медитація. Гарної неділі)"," відеоігри або хороші фільми", "залишайся вдома і дивись телевізор", "як завжди красиво", "Красива жінка", "Ти така красива", "безумовно люблю проводити час в кафе", "Якщо хочеш розслабитися в Ірані, можеш просто поспати", "тренуйтеся, приділіть час собі і зробіть фото. Мила, чесна твоя фотографія, Ольга".

Повідомлялося, що відома актриса Ольга Куриленко знову звернула увагу на серйозну проблему у себе на батьківщині.

"Я бачила своїми очима шокуючі умови, з якими без потреби стикаються діти", - емоційно написала Куриленко.

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