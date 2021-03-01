Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу приїхав відвідати їх спільну дочку

Мурат Налчаджіоглу показав свіжі фото з донькою Софією у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Після розлучення зі співачкою Мурат живе і працює в Києві, а ось Лорак з донькою залишилися в Москві, де дівчинка вчиться в елітній приватній школі.

Про свій прильот до Москви Налчаджіоглу відзвітував кадром з аеропорту.

А потім показав фото з донькою. Софія на опублікованих кадрах відкривала коробку, ймовірно, подарунок батька.

Відзначимо, на спільному фото Мурат виглядає значно веселішим, ніж його дочка, складається враження, що приїзд батька не дуже її порадував.

Також Софія не стала відриватися від перегляду улюблених фільмів заради того, щоб провести час з батьком, якого вона бачить не так вже й часто.

"Люблю мою дочку", - додав напис Мурат.

На опублікованих кадрах видно, що навіть на кухню дівчинка йде з ноутбуком в руках, не припиняючи перегляд. Мурату Т тільки й Залишилося, що посмикати її за «хвіст» піжами.

Відзначимо, перед цим Мурат бачився з дочкою на початку січня. Він сходив з донькою в цирк, в кафе і по магазинах, де вибрав кілька нових іграшок для неї.

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