Чоловік Насті Каменських продюсер і репер Потап похвалився примітною особливістю їхнього життя
Як передає Politeka.net, кадрами 39-річний Олексій Потапенко (справжнє ім'я репера) поділився на своїй сторінці в Instagram.
Потап розповів, що записав відео пізно ввечері. Незважаючи на втому після довгого дня він вирішив розповісти про приємну особливості жител артистів
"Що таке будинок артистів? Квіти скрізь. Будь-які, які хочеш. Прикольно. У нас весь час квіти вдома", - сказав він.
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" звела з розуму темпераментних італійців своєю природною красою: "Що за..."
Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна вразила кадрами без ліфчика і в розстебнутих штанях: "Максимум задоволення…"
Піддата Полякова роздяглася і полізла з Єфросиніною і Плакидюк в чан на дачі: "Як японські мавпи..."
Зірку "Кварталу" побили до невпізнання в Москві, за гематомами не видно обличчя: перші подробиці
При цьому чоловік Каменських показав кухню, заставлену букетами найрізноманітніших квітів, від троянд, нарцисів і тюльпанів до протей, альстромерій і гортензій.
Виглядає все це дійсно святково і вражаюче.
Раніше ми розповідали, Каменських останнім часом дивує кількістю романтичних або філісофських постів у соцмережі. Так, дівчина похвалилася шикарним подарунком, який їй підніс уважний чоловік.
"Це так цінно - коли ви обидва обожнюєте робити один одного щасливими. Сьогодні мій чоловік подарував мені весну", - йдеться в підписі під фото, на якому Настя постала з оберемком білих тюльпанів.
Нагадаємо, що настирлива Каменських довела Потапа до сліз, вразивши домашніми кадрами:"у мене найкращий...".
Як повідомляла Politeka щаслива Каменських забула про макіяж і показала, чим її радує вдома Потап: "кожен день знаходить спосіб здивувати".
Також Politeka писала, що сяюча Каменських показала животик в сміливому вбранні і видала секрет: "ми хотіли зберегти інтригу, але...".