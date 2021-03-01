Це говорить багато про що

Чоловік Насті Каменських продюсер і репер Потап похвалився примітною особливістю їхнього життя

Як передає Politeka.net, кадрами 39-річний Олексій Потапенко (справжнє ім'я репера) поділився на своїй сторінці в Instagram.

Потап розповів, що записав відео пізно ввечері. Незважаючи на втому після довгого дня він вирішив розповісти про приємну особливості жител артистів

"Що таке будинок артистів? Квіти скрізь. Будь-які, які хочеш. Прикольно. У нас весь час квіти вдома", - сказав він.

При цьому чоловік Каменських показав кухню, заставлену букетами найрізноманітніших квітів, від троянд, нарцисів і тюльпанів до протей, альстромерій і гортензій.

Виглядає все це дійсно святково і вражаюче.

Раніше ми розповідали, Каменських останнім часом дивує кількістю романтичних або філісофських постів у соцмережі. Так, дівчина похвалилася шикарним подарунком, який їй підніс уважний чоловік.

"Це так цінно - коли ви обидва обожнюєте робити один одного щасливими. Сьогодні мій чоловік подарував мені весну", - йдеться в підписі під фото, на якому Настя постала з оберемком білих тюльпанів.

Нагадаємо, що настирлива Каменських довела Потапа до сліз, вразивши домашніми кадрами:"у мене найкращий...".

Як повідомляла Politeka щаслива Каменських забула про макіяж і показала, чим її радує вдома Потап: "кожен день знаходить спосіб здивувати".

Також Politeka писала, що сяюча Каменських показала животик в сміливому вбранні і видала секрет: "ми хотіли зберегти інтригу, але...".