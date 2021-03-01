Перша українська "Холостячка" Ксенія Мішина разом зі своїм обранцем Олександром Еллертом зважилися на важливий крок
Як передає Politeka.net, 31-річна актриса опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram цікаві кадри з новим членом сім'ї.
Так, радісна Ксенія заявила про поповнення, показавши малюка. Поруч з нею в цей момент перебували її коханий Еллерт і восьмирічний син Платон.
"У нас з'явився новий житель! Мій маленький ще один синочок, - приголомшила зірка. - Назвали ми його Стьопа Еклерович. Ось, тепер у нас поповнення таке чудове й несподіване сталося"
Мішина продемонструвала спеціальну клітку, а в ній маленького хом'ячка, який в той момент якраз вивчав причеплений тунель.
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При цьому Платон трохи ображено заперечив мамі, що справжній син - це ж він.
Раніше актриса зізналася, що дуже хоче народити від коханого дочку, адже як бути мамою сина вона вже знає. І Еллерт, незважаючи на те, що вже виховує 13-річну доньку від попереднього шлюбу, також мріє про дівчинку. Та й ще й не про одну. Олександр був би шалено радий близнюкам.
"Саша хоче близнючок. І мені так подобається ця ідея, просто божевільна ідея. Уявляєш, які близнючки можуть бути прикольні? Сестри Еллерти", - ділилася Ксенія.
До цього ми розповідали, що в Мережі з'явилося особисте листування Мішиної з коханим. Ксенія відправляла Олександру фото того, що вона їсть, а той коментував у своїй саркастичній манері.
"Після шести їсти ні-ні, але до шести...", - підписав кадри Еллерт.
Нагадаємо, обранець " Холостячки "Еллерт приголомшив звісткою про весілля і показав перші кадри:" сьогодні у нас з Ксюю..."