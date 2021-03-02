Зірка Instagram і реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрещук здивувала своїм зовнішнім виглядом до лякаючих метаморфоз
Як передає Politeka.net, епатажна дівчина опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, відповідаючи на питання фоловерів (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Настя прославилася не тільки в Україні, а й за її межами, своєю незвичайною зовнішністю, яку створила штучно. Як відомо, дівчина зробила собі випираючі вилиці й величезні губи. Покрещук наколола їх собі сама - філерами, й витратила на це близько 60 тис. гривень і приблизно рік.
Користувачі поцікавилися у Покрещук, "як виглядав 1 мл в її губах".
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Дівчина відповіла, що "ніяк", показавши відповідне фото.
Публіка, варто відзначити, частенько просить Настю показати, як вона виглядала "ДО", і дивується, як з такої красуні можна було перетворитися в "чудовисько". Покрещук же навпаки вважає, що раніше виглядала набагато гірше: дівчина називає своє колишнє обличчя "рилом".
"Взагалі не розумію, чим ви дивитеся? Там було моє рило - без губ, без вилиць, взагалі без нічого!", - каже на кадрах рожевоволоса інстадива.
Настя поспішила показати це своє "рило" - на глядачів з екранів дивилася миловидна блондинка в обтягуючій сукні.
Користувачі з жаром обговорили побачене:
"нііі... Там якраз таки було не рило, а обличчя... Причому дуже красиве"
"Дуже красива була раніше"
"Красуня, та, яка була раніше... P. S. а манікюр.😲"
"Ти красуня така виявляється... повертай все назад)"
"Хайпиться, все в будь-яку хвилину можна повернути. Пограється та й виправить все, як багато хто"
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