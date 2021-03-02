Зірка Instagram і реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрещук здивувала своїм зовнішнім виглядом до лякаючих метаморфоз

Як передає Politeka.net, епатажна дівчина опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, відповідаючи на питання фоловерів (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Настя прославилася не тільки в Україні, а й за її межами, своєю незвичайною зовнішністю, яку створила штучно. Як відомо, дівчина зробила собі випираючі вилиці й величезні губи. Покрещук наколола їх собі сама - філерами, й витратила на це близько 60 тис. гривень і приблизно рік.

Користувачі поцікавилися у Покрещук, "як виглядав 1 мл в її губах".

Дівчина відповіла, що "ніяк", показавши відповідне фото.

Публіка, варто відзначити, частенько просить Настю показати, як вона виглядала "ДО", і дивується, як з такої красуні можна було перетворитися в "чудовисько". Покрещук же навпаки вважає, що раніше виглядала набагато гірше: дівчина називає своє колишнє обличчя "рилом".

"Взагалі не розумію, чим ви дивитеся? Там було моє рило - без губ, без вилиць, взагалі без нічого!", - каже на кадрах рожевоволоса інстадива.

Настя поспішила показати це своє "рило" - на глядачів з екранів дивилася миловидна блондинка в обтягуючій сукні.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"нііі... Там якраз таки було не рило, а обличчя... Причому дуже красиве"

"Дуже красива була раніше"

"Красуня, та, яка була раніше... P. S. а манікюр.😲"

"Ти красуня така виявляється... повертай все назад)"

"Хайпиться, все в будь-яку хвилину можна повернути. Пограється та й виправить все, як багато хто"

Нагадаємо, зірка «Від пацанки до панянки» Покрещук скинула одяг, показавши результати схуднення

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Від пацанки до панянки" Покрещук незграбно потрусила тілом на камеру, вилаявшись матом

Також Politeka писала, що зірка "Від пацанки до панянки" Охрещук здивувала своїм справжнім обличчям