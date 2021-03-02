Телеведуча Леся Нікітюк ефектно підняла градус і не тільки

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в соковитому образі.

Леся млосно вигнула спинку, грайливо подивившись в камеру. На ній була блуза леопардового забарвлення, а "п'яту точку" ідеально обтягнули шкіряні штани.

Зірка зробила високий хвостик, уклавши локони на плечі, та нанесла яскравий макіяж в рожевих тонах.

Дівчина підписала неймовірний кадр одним словом, але зате яким красномовним: "Мяу".

Користувачі розцінили це так, ніби Нікітюк вийшла на "березневе полювання" - зухвалий образ тому тільки підтвердження.

Один з фанатів дівчини зазначив, що телеведучій, мовляв, рано ще вдаватися до таких крайнощів.

"Леся, тобі рано ще носити леопардів. Це забарвлення називають останній шанс", - прокоментував користувач. На що Нікітюк зробила несподівану пропозицію: "Так, я твій останній шанс😍 😂".

Після цього співрозмовник ведучої побажав їй удачі в пошуках хорошого чоловіка: "Леся, я ваш давній шанувальник в Орел і Решка. І мені дуже шкода, що ви там не присутні зараз. Напевно, це зворотна сторона професії. Бажаю вам вдало вийти заміж за люблячу вас людину, не обов'язково дюже багатого".

Раніше ми розповідали, що шанувальники вмовляють незаміжню Нікітюк взяти участь у другому сезоні проекту "Холостячка". Користувачам не терпиться знайти красуні гідну пару.

"А чого, в шоу Холостячка поржали б від душі з Лесиного гумору. А то це шоу якесь тупе й сухе", - коментують ситуацію в Мережі.

Нагадаємо, що підхмелена Леся Нікітюк наговорила зайвого матері майбутнього чоловіка: "не треба дивитися ці…".

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