Співачка Тіна Кароль викликала бурю емоцій ефектним образом

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому дала волю почуттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, яскраво нафарбована блондинка з червоними губами постала в спокусливому вбранні. На ній була чорна майка та панчохи зі стрілками. Босоніжки на високій шпильці доповнили цей пристрасний лук.

Кароль спочатку лежала на спині, максимально задерши ніжки. Співачка кокетливо махала ними, зігнувши в колінах і зрідка погладжуючи рукою. Далі зірка підвелася, блиснувши апетитним декольте й зачарувавши голлівудською посмішкою.

У підписі Тіна похвалилася обновкою, прорекламувавши панчохи:

"Давай продовжимо #скандал з найбільш провокаційною колаборацією року... Відчуй свободу, будь сексуальною, кокетливою і неперевершеною в наших панчохах і колготках".

Користувачі не очікували настільки гарячих кадрів:

"Несіть вогнегасник 🥵"

"реклама нижньої білизни все ближче і ближче 😁 🥵 помріємо😏"

"Йолки палкиии... це що за хооот🥵"

"Ось це поворот 🤤 🥵 "

"Ух гаряче❤️"

"Уля-ля 😍 🔥"

"Уоу🔥 легше дамочка 🔥 👏"

"Тіна, що ти з нами робиш?"

"Прошу вибачення, у кого є слюнявчик??🤤"

Раніше ми розповідали, Кароль здивувала рідкісним фото свого татуювання. Співачка повернулася до камери спиною, продемонструвавши рожеве сердечко трохи нижче шиї, але вище лопаток.

Це виявилося тимчасове тату з серії "Скандал" (така ж назва, як і у її нової пісні), що відноситься до мерчу артистки.

Нагадаємо, що казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: «це реально подарунок небес».

Також Politeka писала, що Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру.