Принц Гаррі і Меган Маркл дали масштабне відверте інтерв'ю Опрі Вінфрі, шокувавши королівську сім'ю

Ексклюзивний 90 хвилинний випуск під назвою "Опра з Гаррі і Меган" вийде 7 березня в прайм-тайм на каналі CBS Television Network.

У Мережі вже з'явився тизер інтерв'ю, в якому Опра Вінфрі зазначила, що говорити будуть про все, без заборонених тем. 30-секундне відео було опубліковано на YouTube-каналі CBS.

Зокрема, в тизер потрапив фрагмент, як Гаррі зізнався, що боїться "повторення історії", яка сталася з його мамою принцесою Діаною. Принц зазначив, що покинути королівську сім'ю було неймовірно складно, але він пішов на це заради безпеки своєї сім'ї.

"Я просто дуже радий і щасливий, що сиджу тут і розмовляю з вами поруч з моєю дружиною, тому що не можу навіть уявити, як було моїй матері пройти через цей процес поодинці", - говорить в інтерв'ю принц Гаррі.

Меган у свою чергу заявила, що життя в королівській родині було для неї нестерпним.

"Це було неймовірно важко для нас двох, але, принаймні, ми є один у одного", - сказала Меган.

Відзначається, що дружина принца Гаррі розповість про «вступ в королівське життя, шлюб, материнство» і «як вона справляється з життям в умовах сильного суспільного тиску».

Основна частина програми буде складатися з розмов Опри Вінфрі і Меган. Очікується, що Гаррі приєднається тільки до заключної частини.

На записі програми вагітна другою дитиною Меган з'явилася в шовковій чорній сукні з білим візерунком і V-подібним декольте від Giorgio Armani і туфлях від Aquazzura. Вона зробила насичений макіяж смокі-айс, волосся зібрала в пучок, одягла підвіску від Pippa Small, сережки Birks і браслет Cartier. Принц Гаррі був у білій сорочці і світло-сірому костюмі.

Примітно, що в цьому відео всі вперше побачили кругленький живіт Меган після їх з Гаррі оголошення про швидке поповнення в сімействі.

Особливістю інтерв'ю стало те, що його знімали не в студії Опри, а на свіжому повітрі. У мережі припустили, що зйомка велася на території нового будинку герцога і герцогині Сассекських в Лос-Анджелесі, звідки вони часто виходили на зв'язок для онлайн-заходів.

Відзначимо, в Букінгемському палаці вже поставилися до цього інтерв'ю несхвально.

"Герцог і герцогиня Сассекські більше не є працюючими членами королівської сім'ї, і тому будь-які рішення, які вони приймають щодо ЗМІ, є їх особистою справою", - йдеться в офіційній заяві.

Більш того, в пресі сказано, що старший брат Гаррі – Вільям, і його дружина Кетрін Міддлтон шоковані тим, що відбувається.

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