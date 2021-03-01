Популярна співачка Мішель Андраде поділилася з шанувальниками, чому не хотіла переїжджати в Україну

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде, яка працює в продюсерському центрі Потапа відверто розповіла, чому не хотіла переїжджати в Україну. Подробиці артистка розкрила під час зйомок "Тревел краш-тесту" на Новому каналі. За словами дівчини, найбільше її лякало те, що в нашій країні йде сніг взимку, тоді як вона звикла бачити за вікном пальми і мавпочок.

Мішель поділилася, що спочатку була проти переїзду в іншу країну, коли їй було 13 років. У цьому ж віці вона вперше побачила справжній сніг. А ще її лякало те, що довелося вчити нові мови і перестати бачити за вікном сонячні екзотичні пейзажі. "Найбільш незвичайним для мене було одягнути відразу всі куртки, черевики з шерстю, рукавички і капелюх. І жити в країні, в якій є сніг...", - згадує Андраде.

Відзначимо, що з моменту переїзду Мішель в Україну пройшло вже понад 10 років, і тепер вона вважає нашу країну другою батьківщиною. А нещодавно у зірки випала можливість повернутися у Болівію в рамках зйомок першого випуску тревел-проекту "Орел і Решка. Новий сезон". Андраде побувала в рідній країні і розповіла глядачам, як там все змінилося за останні роки. За словами дівчини, Болівія сильно змінилася, але продовжує відставати від цивілізованого світу, що її дуже засмучує.

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