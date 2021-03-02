Співачка Тіна Кароль і Ольга Полякова обмінялися "люб'язностями" на зйомках шоу "Світське життя" з Катериною Осадчою

Після того, як Оля Полякова на зйомках шоу «Маска» назвала Тіну Кароль «плакальницею на похоронах» і зазначила, що її репертуар занадто слізливий, на неї обрушилася критика. У слідстві, між поп-дівами розгорівся конфлікт, що підігрівається плітками.

На тлі скандальної події Тіна Кароль, у свою чергу, якраз презентувала кліп під назвою «Скандал», і тепер Оля вважає, що ображена співачка використовувала її для розкрутки. На зйомках телешоу з Осадчою обидві співачки висловили свою думку, обмінюючись колкостями. Втім, Тіна навпаки заявила про намір дружити, на відміну від Полякової:

"Я правда думаю, що у Тіни вже давно дуже сумний репертуар... але коли я подивилася шоу і побачила, що мої слова дуже некоректно звучали, я відразу вибачилася. Я кажу щиро і прошу вибачення щиро. А вже пробачити мене або робити піар для своєї нової пісні „Скандал“ — це вже вибір іншої людини», — заявила Полякова.

Тіна Кароль у свою чергу сказала наступне: "Так, я вдова, плакала з 27 років і коли він сниться, плачу досі. Те, що показали по ТБ – це моральне дно. Вся ця історія заслуговує того, щоб їх просто пошкодувати. Ось реально, просто пошкодувати. Всі вляпалися в якийсь скандал", – заявила артистка.

Також Кароль зазначила, що не злиться на колегу:

"Я відкрита до розмови, я хочу вітатися, коли бачу людину, я не хочу проходити повз і робити вигляд, що вона прозора і я її не бачу. Це не дружба", - розповідала в інтерв'ю Тіна.

У мережі розгорілася чергова суперечка: "Оля нагла хабалка; Тіна-трудоголік і сильна жінка!; Відписалася від Полякової, її занадто багато. Чи не імпонує мені вона. Вискочка; дивна Оля однак, і її ставлення до чоловіка мене дивує. А на рахунок ситуації з Тіною я промовчу, так як не хочу ображати Полякову; Оля, як дурочка реагує на кривляння; Пісня "Скандал" прозвучала б відмінно і без "допомоги" Полякової .Не треба свій прокол виставляти в позитивному світлі; Реально цирк якийсь😂; красуня, але нахабна...».

Нагадавши, Тіна Кароль здивувала жорсткою відповіддю на претензії Полякової: "не дай бог почути, що на твоєму концерті...".

Як повідомляла Politeka, Кароль в образі фатальної Діви влаштувала безконтрольний спокуса перед чоловіками.