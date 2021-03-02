Співачка Ліда Лі, бек-вокалістка та підопічна артиста Дмитра Монатіка, викликала фурор

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в зухвалому образі та в не менш гарячій позі (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, брюнетка похвалилася апетитною фігуркою в незвичайному боді, верх якого був схожий на піджак. При цьому низ наряду нещільно прилягав до тіла. Ліда, яка широко розставила ніжки, ризикувала засвітити зайве. Шкіряні ботфорти на шпильці доповнили образ фатальної красуні.

Дівчина встала на місток, хвацько змахнувши ногою.

"Все тільки починається...", - підписала кадри Ліда.

Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро нагородивши артистку компліментами:

"Який вогонь 🔥 😍"

"Ой😆👌"

"Уляля, гаряче🔥"

"захоплення😍"

"Ах, ця Ліда 😍"

Раніше ми розповідали, як Ліда Ді подала приклад українцям, відправившись в спортзал. Дівчина в бордових лосинах й топі енергійно покрутила "горішком" на камеру.

"Давайте разом почнемо спортивний ранок 🤸🏻‍♂️", - підписала кадри вона.

"Вдих глибокий, ноги ширше, не поспішайте, три-чотири, бадьорість духу, грація і плаастика... 👏 "; "Лідуся моя! Люблю тебе дуже❤️"; "мотивація🔥", - публіка прийшла в захват.

Зазначимо, Лідія Скорубська (справжнє ім'я артистки) починала свою кар'єру з запису каверів. Після цього була спільна робота з Дмитром Монатіком над піснею "Добеги". Також Ліда Лі взяла участь у "Голос країни-10", вийшовши на сцену з піснею "Bang Bang". Для подальших виступів вона, звичайно ж, вибрала команду Монатіка.

Нагадаємо, що підопічна Монатіка в лосинах енергійно покрутила "горішком" заради ідеальних форм:"Давайте разом".

Також Politeka писала, що підопічна Монатіка розбурхала ідеальною фігуркою в мікробікіні:"Дастіш фантастіш".