Актриса Антоніна Паперна, старша донька артистки Ольги Сумської, зворушила новим постом
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому показала, як грає з маленьким сином (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Тоня в білій маєчці лежала на спині, тоді як поруч бавився її малюк. Самої дитини видно не було, а тільки його ручки та частино ніжки.
Замість іграшок хлопчикові захотілося "пограти" з маминим обличчям. Крихітною долонькою той спочатку помацав мамин рот, а потім пальцем тицьнув їй у ніс. Тоні нічого не залишалося, як терпіти та посміхатися.
"З першим днем весни, мам!", - підписані кадри, нібито словами малюка.
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Однією з перших зворушливий пост прокоментувала Сумська.
"Мої❤️❤️❤️💋", - написала та, додавши кілька червоних сердечок та смайлик у вигляді поцілунку.
Решта користувачів приєдналися до обговорення:
"Уявляю, як ви пишаєтеся такою донькою❤️"
"Це новий вид масажу обличчя😂"
"Класне відео!😂 З 1 березня🌷"
"Яка принадність!!!"
Варто відзначити, Антноніна Паперна живе в Москві цивільним шлюбом з російським актором Володимиром Ягличем. Крім сина, який народився в квітні минулого року, у пари є ще старша дочка Єва, їй три рочки.
Незважаючи на публічність, Тоня намагається не афішувати своє особисте життя, а тому рідко виставляє кадри з донькою, а ось сина й зовсім не показує з народження. Про пол та ім'я малюка ненавмисно проговорилася Сумська в інтерв'ю Катерині Осадчій. Її онука назвали Данилом.
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