Відома модель Кайлі Дженнер показала сміливий образ в блякло-бежевому топі і з новою зачіскою

Кайлі Дженнер прославилася в мережі з багатьох причин, і щоб утримати свою привабливість і популярність, дівчина не зменшує обертів: вона постійно експериментує зі стилем, знімається в різній рекламі і змінює зачіски. В цілому, дівчина давно відома своєю любов'ю до змін кольору волосся.

Примітно, що її захоплення експериментами не залишається без уваги, навіть коли Кайлі робить це лише на день або два. Так як вона любить парі, найчастіше зірка вибирає довгі локони, яскравого відтінку: від світло-рожевого до небесно-блакитного і навіть отруйно-зеленого. Але завжди при цьому вона повертається до свого натурального темно-каштанового відтінку.

На фан-акаунті захопилися одним з найбільш пам'ятних перетворень зірки. Тоді Кайлі ходила з бірюзовим відтінком волосся, за що її прозвали Мальвіною. У білому ТОПі на тонких лямках і яскравому макіяжі Дженнер не стала соромитися.

Також модель і підприємниця влаштувала невелику зйомку на вулиці біля будинку. Причому зробила акцент Дженнер на нові джинси з високою талією і кольоровий яскравий топ з глибоким декольте. Оригінальний дизайн одягу, вигідно виділяє лінію талії і бюста, відразу ж звернув на себе увагу фанатів.

"цей наряд і деталі🍬; Королева; мила дівчинка; дівчинка з цукерками; мене переповнює жар, а всі дивляться вниз; блін, чому вона така розкішна, ах ця жінка; Fireeee🔥; Рой, Кайлі не? 😂 ; Я знала, що цей топ тобі сподобається; 😍 краса; Так жарко, Кай любить цей погляд; це мої джинси?» ,- пишуть фанати у відповідь.

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