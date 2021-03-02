Прекрасні представниці шоу-бізнесу Настя Каменських, Гросу та Міша Романова запаморочили голову божевільними нарядами

Як передає Politeka.net, всі троє стали героїнями "Світського життя", відповідні кадри опубліковані на офіційній сторінці програми в Instagram.

Так, поруч з Катериною Осадчою позували Макс Барських зі своєю подругою, екс-"ВІА Грою" Мішею Романовою. Остання козирнула апетитною фігуркою в блискучій міні-сукні синього відтінку. Дівчина виставила напоказ соковите декольте, яким неможливо не замилуватися.

Крім того, свої "диньки" вигуляла ще одна знаменитість, яка не часто з'являється в Україні. Це Аліна Гросу. Дівчина була разом з актором Романом Полянським, з яким їй приписують роман. Співачка позувала в довгій білій сукні, пікантною родзинкою якої був, безумовно, інтригуючий V-подібний виріз на грудях.

Але спекотніше всіх, судячи з захоплених коментарів, виявилася співачка Настя Каменських. Дівчина переплюнула колег, вийшовши в світ в молочному приталеному платті. Зірка звела з розуму занадто сміливим декольте до пупка-видно майже все. Каменських гордо задерла підборіддя, увігнавши в фарбу багатьох своїх фанатів.

"Ось і дочекалися весни🌷 хоча б календарної 😂 Святкуємо вже цієї суботи в компанії найяскравіших зірок під популярні хіти😉 а у вас є пісні, які асоціюються з весною?", - йдеться в підписі до кадрів.

Користувачі бурхливо обговорили побачене:

"Ага "Запахло весною"😂"

"Чумачечая весна😍"

"Це плаття 😍 🤤воно приходить до мене ночами 😭 🤩 @ kamenskux"

"Та скільки ж можна одних і тих показувати!!! Каменських, Потап, Кароль і т. д. одне й теж"

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