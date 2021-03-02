Красуня-дружина Дзідзьо Славія влаштувала спекотну фотосесію, щоб яскраво зустріти прихід весни

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під сценічним ім'ям Славія, і яка є дружиною українського артиста Дзідзьо, вирішила яскраво зустріти весну і влаштувала собі розкішну фотосесію у квітах. Один зі знімків зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram, чим викликала захват у шанувальників.

На новому фото Ярослава відображена в цікавій локації, вона начебто потопає в різнокольорових квітках. Перед камерою красуня з'явилася у вузькому коротенькому платті ніжного рожевого відтінку, яке підкреслило стрункі ніжки, витончену фігурку і пружне декольте. Свій образ артистка доповнила кокетливим піджачком в тон наряду. Її волосся акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж з рожевою помадою і сліпуча посмішка.

У підписі до фотографії Славія коротко написала: "Привіт, весна". Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги шанувальників зіркової красуні, дружину Дзідзьо засипають компліментами в коментарях до фото. "Красуня", "Квітка серед квітів. Заряджає позитивом, то чого нам зараз не вистачає", "Красуня", "Ви молодець така!", "Дівчина весна", "Божественно красиво", "Класно! У пісні відчувається, що весна наближається", "Дуже мила", "Ти така яскрава", - пишуть захоплені фоловери в коментарях до фото Ярослави.

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