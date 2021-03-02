Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе у свіжому образі
Красуня цього разу здалася в напівпрозорому вбранні. Світлана залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильною рожевою сумочкою і прикрасою на шиї. Якщо на першому кадрі дівчина присіла, то на другому - Ходченкова показувала себе на повний зріст і прибрала волосся з обличчя, щоб показати свою бездоганну зовнішність. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Милуюся датою на календарі", - написала красуня під фото.
Першою в коментарях написала подружка-актриса Юлія Топольницька:"світло, паплюжила сумку, будь добра, поверни мені назад".
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Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:
"Найкрасивіша актриса", " Харизма взагалі друге ім'я!!! Захоплююся", "шикарна, мрію побувати на новому спектаклі Молочникова, склад артистів, впевнена, ви будете блищати", "оригінально", "дивно, як у вас виходить бути пристойно сексуальною".
Ми писали, що відома актриса Світлана Ходченкова підкорила красою на новому фото.
Перед численною армією шанувальників зірка фільмів" Квартал 95 " постала в незвичайному образі. Вона сиділа в довгій чорній сукні, верх якої складався з сітки. Особливу увагу привертає те, що цей наряд не дозволяє надіти бюстгальтер, так як він неодмінно буде виглядати з-під прозорої тканини.
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