Ще нікому не вдавалося так точно спародіювати легендарну Софію Ротару

Як передає Politeka.net, в ефір вийшов третій етап п'ятого сезону російського шоу перевтілень "Точь-в-точь". На сцені виступив 36-річний співак з України Олександр Панайотов, який постав в образі 73-річної Ротару. Молодий чоловік виконав її хіт "Хуторянка".

Панайотов скопіював один зі старих концертних нарядів артистки і вийшов на сцену в довгій білій сукні з перламутровою накидкою. Доповнила образ, звичайно, ж чорна перука. Дивно, як Олександр навіть рисами обличчя вийшов дуже схожим на Софію Михайлівну.

Співак покуражився на сцені в компанії підтанцьовки, влаштувавши шоу в стилі Ротару.

Користувачі залишили численні коментарі, дивуючись, як Панайотову вдалося впоратися із практично невиправним завданням. При цьому один із суддів шоу, актор Максим Аверін висловив думку, що Олександр з тріском провалив виступ. Цікаво, що про це думая сама співачка.

"На Ротару навіть пародію складно робити, а зробити точнісінько це взагалі складно. Рідко кому вдається. Саша впорався"

"Молодець!!! Приголомшливо!!!! Спіймав кураж!!! Не очікувала такого!!!"

"Вражаюче, як Саша це робить? Аверін явно виконує чиєсь замовлення... Вийшло дуже здорово в рамках цього шоу. Саша показав Ротару граючи, легко, хоча показувати жінку чоловікові дуже непросто. Браво👍"

"Це просто щось, Саша - ти вогонь, охренєнно 🔥 А як ти кайфував від своєї перуки 😂"