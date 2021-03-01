Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в спортзалі
На фото Кумейко сиділа в спортзалі, позуючи в топі і штанях. Красуня зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали. Настя влаштувалася зручно перед дзеркалом, схрестивши ніжки, і знімаючи себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"- Який сьогодні день?
— Сьогодні.
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Могилевська засвітилася зі своїм мільйонером, затьмаривши Кароль, Полякову і Осадчу: "Не дарма ж згадала..."
Ольга Фреймут у вузькій сукні позбулася нижньої білизни, поманивши бюстом, що стирчить: "Аж сіпнулося око"
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Драма зі сльозами розігралася між Винником і його "колишньою дівчиною" на Голосі країни: "Тримався як міг"
- Мій улюблений день
А у вас?",- написала зірка під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Залізна сила волі. Вже з ранку", " ні, ну в зал краще у вівторок.. по понеділках там ті, у кого початок нового життя... до вівторка це у них проходить і можна вриватися", " Ну ... судячи по кол-ву заліза, важкий!", "Ох, улюблені гирьки, моя тема", " я обов'язково з вами проведу день. Ви карколомна", "прекрасний день", "Правильно, похвально", "Так а гирьки піднімала сьогодні", "перший весняний".
Ми писали, що українська співачка, колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко показала свої форми з незвичайного ракурсу.
Анастасія Кумейко вбралася в обтягуючий чорний костюм з пікантним вирізом на грудях і прийняла пікантну позу в тренувальному залі. Красуня сперлася ліктями об підлогу, звісивши голову вниз, стала на носочки і підняла п'яту точку високо вгору.
Нагадаємо, екс-Nikita Кумейко в прозорій кофтині з безсоромним декольте розпалила апетит
А ще Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко в прозорій кофтині з безсоромним декольте розпалила апетит
Також Politeka повідомляла, що розпалена екс-Nikita Кумейко в білизні і ботфортах показала свою гнучкість