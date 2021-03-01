Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в спортзалі

На фото Кумейко сиділа в спортзалі, позуючи в топі і штанях. Красуня зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали. Настя влаштувалася зручно перед дзеркалом, схрестивши ніжки, і знімаючи себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"- Який сьогодні день?

— Сьогодні.

- Мій улюблений день

А у вас?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Залізна сила волі. Вже з ранку", " ні, ну в зал краще у вівторок.. по понеділках там ті, у кого початок нового життя... до вівторка це у них проходить і можна вриватися", " Ну ... судячи по кол-ву заліза, важкий!", "Ох, улюблені гирьки, моя тема", " я обов'язково з вами проведу день. Ви карколомна", "прекрасний день", "Правильно, похвально", "Так а гирьки піднімала сьогодні", "перший весняний".

Ми писали, що українська співачка, колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко показала свої форми з незвичайного ракурсу.

Анастасія Кумейко вбралася в обтягуючий чорний костюм з пікантним вирізом на грудях і прийняла пікантну позу в тренувальному залі. Красуня сперлася ліктями об підлогу, звісивши голову вниз, стала на носочки і підняла п'яту точку високо вгору.

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