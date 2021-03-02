Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, розбередив серця - публіка в захваті
Як передає Politeka.net, 47-річний артист опублікував серію рідкісних знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показав себе в образах Вєрки Сердючки, що вже встигли полюбитися.
Співак приурочив пост до дня народження свого друга, режисера Семена Горова, з яким його пов'язує більшість спільних проектів.
"По 50 за 50! Сьома, з Днем Народження!", - підписав кадри Данилко.
Хвиля ностальгії захлеснула користувачів: Сердючка з величезною трояндою на голові або у в'язаному береті під парасолькою, чи в українському народному костюмі, - кожен кадр по-своєму унікальний і змушує фанатів згадувати минулі часи.
Колишній чоловік Лорак раптово прилетів до Москви, як пройшло "возз'єднання": "Я люблю мою…"
Батьком дитини 43-річної Фролової виявився відомий продюсер, Осадча докопалася: "Відносини почалися з…"
Скандал вибухнув на "Голосі країни" через нову підопічну Монатіка: "Не справедливо, коли приходять ось такі..."
Напівроздягнена Тіна Кароль вирішила ще поскандалити, задерши ніжки вище голови: "Йолки-палки..."
Рання весна скасовується, українців приголомшили прогнозом погоди і попередили про небезпеку: "1 і 2 березня..."
"Вірааа, повернись 👏 🙏"; "Клас!🎉 🎉 🎉 🎂 Давайте ще фото!"; "Наша Вєрка повернулася"; "Пригоди Вєрки Сердючки, а особливо мюзикли з Вами не втомлююся дивитися! Ця міміка і гра на вищому рівні! Так ніхто не зможе!"; "Хороші були роки 🌝 😉 🙌"; "Сердючка повинна ще старість зустріти😍і нам показати🙌", - відреагували здивовані користувачі.
Зазначимо, Данилко придумав і створив Вєрку Сердючку ще в 1992 році. Прототипом персонажа була шкільна любов Андрія - Анна Сердюк, а ім'я Віра дісталося від шкільної прибиральниці. Всеукраїнська слава прийшла в 1997 році завдяки легендарному «СВ-шоу», в якому Вєрка була "провідницею поїзда".
Нагадаємо, що невгамовна мама Сердючки з пляшкою ошелешила зухвалою витівкою на сцені: «Ностальгуємо, Вірочка...».
Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка запалила з мамою і Потапом у центрі Києва, в Мережу злили фото: "вбралася в..."
Також повідомлялося, що рок-хіт Вєрки Сердючки сколихнув мережу, Данилко виявився ні до чого: "трешак повертається!»