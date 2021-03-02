Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, розбередив серця - публіка в захваті

Як передає Politeka.net, 47-річний артист опублікував серію рідкісних знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показав себе в образах Вєрки Сердючки, що вже встигли полюбитися.

Співак приурочив пост до дня народження свого друга, режисера Семена Горова, з яким його пов'язує більшість спільних проектів.

"По 50 за 50! Сьома, з Днем Народження!", - підписав кадри Данилко.

Хвиля ностальгії захлеснула користувачів: Сердючка з величезною трояндою на голові або у в'язаному береті під парасолькою, чи в українському народному костюмі, - кожен кадр по-своєму унікальний і змушує фанатів згадувати минулі часи.

"Вірааа, повернись 👏 🙏"; "Клас!🎉 🎉 🎉 🎂 Давайте ще фото!"; "Наша Вєрка повернулася"; "Пригоди Вєрки Сердючки, а особливо мюзикли з Вами не втомлююся дивитися! Ця міміка і гра на вищому рівні! Так ніхто не зможе!"; "Хороші були роки 🌝 😉 🙌"; "Сердючка повинна ще старість зустріти😍і нам показати🙌", - відреагували здивовані користувачі.

Зазначимо, Данилко придумав і створив Вєрку Сердючку ще в 1992 році. Прототипом персонажа була шкільна любов Андрія - Анна Сердюк, а ім'я Віра дісталося від шкільної прибиральниці. Всеукраїнська слава прийшла в 1997 році завдяки легендарному «СВ-шоу», в якому Вєрка була "провідницею поїзда".

Нагадаємо, що невгамовна мама Сердючки з пляшкою ошелешила зухвалою витівкою на сцені: «Ностальгуємо, Вірочка...».

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