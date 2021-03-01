Відома співачка Міша Романова, якій приписують роман з Максом Барських, показала себе в незвичайному образі

На фото Міша здалася в рожевому мереживній білизні, яке було частково прозорим. Дівчина застрибнула на умивальник, виставивши оголені ніжки перед камерою. Красуня посміхалася і хвалилася розкішним букетом квітів, а поруч поставила склянку з напоєм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З першим днем весни", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня, обожнюю нашу зйомку", "Наша Бріджит Бардо", "Ох, яка", "неймовірна", "Офігеть ти офігенна", " вітаю красуня з початком весни. Нехай цей час стане часом змін,світлих емоцій і свіжих почуттів", "спекотна буде весна", "Чарівна", "Кухня - Краса", "Богиня", "вогонь, бомба", "який шикарний образ", "Прямо як лялечка Барбі".

Ми писали, що колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова вразила шанувальників новим образом.

Дівчина стояла в дверях ліфта, широко розставивши ноги. Плащ задрався і стало видно, що під ним немає одягу. Романова грайливо засвітила чорну нижню білизну, розбурхавши фантазію шанувальників. Образ доповнили босоніжки на підборах і прикраси на шиї.

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