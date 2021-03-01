Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе в гарячому образі і розповіла про стосунки

На фото Брик здалася в білій сорочці, яку спустила з плечей, а також прозорій білизні. Дівчина в руках тримала чашку, а під очима патчі. Тетяна стояла біля стіни, розбурхуючи своєю бездоганною фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто кому що винен?

У суботу розмовляла зі своєю подругою і в розмові випливла цікава тема: хто кому що повинен у відносинах. Так, як більшість моїх передплатників саме дівчата дуже цікаво знати вашу думку, але ще більше я хочу почути саме чоловічу позицію)", - написала зірка.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я думаю що у відносинах все повинно бути збалансовано", "після декількох років у шлюбі - ви просто домовляєтеся купити щось спільно в квартиру, замість витрат на подарунки, а фото вогонь", "ви неймовірна", "найкрасивіша", "Мужики теж люди".

Повідомлялося, що красуня Таня Брик з шоу "Супер Топ-модель по-українськи" показала пристрасний образ і розповіла про види насильства.

Таня пише, що коли відбувається акт, коли нав'язується чужа воля, а ваша пригнічується. Коли присутня заборона на свободу пересування, і використання різноманітних пристосувань без згоди, а також присутній фізичне насильство, то це не входить в поняття БДСМ.

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