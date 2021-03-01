Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала себе і розповіла про хворобу

На фото красуня позує в білій сукні з прозорими частинами. Лілія стоїть біля квітучого куща, насолоджуючись запахами весни. Волосся у Ребрик залишилися розпущеним, а образ красуня доповнила яскравим мейкапом. На інших кадрах телеведуча показала себе більш крупним планом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Весна...

Друзі! Не питайте мене про симптоми хвороби і курс лікування, призначений мені моїм лікарем. Я переконана, що все - дуже індивідуально, тому будь-яка порада у боротьбі з цією мало вивченою хворобою може нашкодити! Каюся, але я також не буду вести «щоденник своєї хвороби», хоча це і популярно зараз, бо, якщо чесно, поки що почуваюся все ж не дуже і ця ситуація аж ніяк не додає мені оптимізму! Але тим не менше духом я, звісно, не падаю! До того ж - хай і поки що тільки на календарі, але все ж сьогодні вже перший день весни. Що може бути краще за усвідомлення цього?! Які плани у вас на #весна2021? Діліться, пишіть, давайте разом пофантазуємо! І хай вони всі обов’язково здійсняться", - написала Ліля під фото.

Фанати поставили понад 18 тисяч лайків і написали коментарі:

"Одужання. Промениста Лілія", "ви променисте сонечко", "Прекрасна", "міцного вам здоров'я".

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