Відома співачка Ані Лорак показала себе в спокусливому образі, заговоривши про кохання
На фото Лорак здалася в напівпрозорій сукні з великим декольте і без білизни. Кароліна (таке справжнє ім'я співачки), спокусливо вигнулася, демонструючи розкішне тіло. Артистка доповнила образ стильним мейкапом і великими сережками, завдяки чому кадр вийшов ще більш запалюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторіночку знаменитості.
"Геометрія любові не терпить трикутників.
На жаль, в житті часто трапляються такі історії-історії, в яких немає перемогли. Тут троє переможених, тому що Справжня любов розкривається тільки між двома людьми.
Ви вже подивилися мій новий кліп? Діліться враженнями", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили більше 21 тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже гарний кліп і пісня, вже як 4 дні поспіль дивлюся і не можу насититися їм", " дуже зворушлива пісня і кліп, ви неймовірно красива! дуже подобаються образи. Тепер один з улюблених ваших кліпів", " Люблю кліпи, в яких є сюжетна лінія. Дуже чуттєво і ніжно", " кліп про мою зараз сформованої ситуації( ви Красуня і шикарна жінка)", "Просто мурашки", "це найкраще, що я бачила!!!", "В серці! Тільки двоє, все вірно! І ніяк інакше!".
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