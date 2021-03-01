Учасник " Холостяка" Микита Добринін показав чуттєвий кадр з дружиною Дашею Квітковою, розповівши про приїзд
На фото Микита здався роздягненим, прикрившись білою ковдрою, але засвітивши оголений торс. В його обіймах була дружина Даша, яка в сорочці обіймала чоловіка. Парочка ніжилася, позуючи для кадру, і зовсім не переживала за таку публічність. Як відомо, Квіткова зараз знаходиться в цікавому становищі і сімейство чекає поповнення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Тільки повернулися до Києва. Літак приземлився, заїхали ми з Дашею додому, потім я встиг провести концерт і вирішити кілька справ.
Відпочив по-всьому після прильоту.
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Але не можу по-іншому, купу разів перевіряв", - написав Микита під фото.
Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:
"Крассавица і крассавчик.... Розумнички, рада за вас", "хороша сім'я", "такі милі", "Такі красиві і щасливі".
Ми писали, що зірка Холостяка, переможниця шоу Даша Квіткова показала, як поправилася за час вагітності.
"Перестала зважуватися, так як вже важко тримати тіло на ногах, чи то ще буде... по відчуттях, я важу 80 кг вже... при цьому на їжу я не налягаю – просто їм три рази в день", - розповіла Даша.
Нагадаємо, "Холостяк" Добринін викликав бурю емоцій пікантним фото з вагітною дружиною на відпочинку
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