Популярна українська співачка Злата Огнєвіч здивувала шанувальників спекотною весняною фотосесією у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка в минулому стала жертвою одержимого переслідувача, не перестає дивувати публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. У перший день весни чарівна красуня опублікувала у своєму мікроблозі жарку фотосесію, в якій постала на огляд публіки у звабливому образі.

На нових фотографіях Злата відображена в тьмяній кімнаті старого особняка, вона витончено позує фотографу, згинаючись в сміливих позах. Перед камерою красуня з'явилася в Тоненькому шовковому платтячку на тонких бретельках ніжного кремового відтінку, яке повторило всі вигини її ідеального тіла. Волосся артистки розпущене і злегка скуйовджене, а на її обличчі акуратний природний макіяж, вона пускає млосні погляди в об'єктив.

У підписі до фотографій Огнєвіч написала про весну: "Весна – час чуттєвості, жіночності, новизни, оновлення. Жіноча сила в ніжності і прийнятті себе... я так чекала цю весну, відчуваю особливий спокій в серці". Шанувальники в дикому захваті від цієї фотосесії співачки, Злату засипають компліментами в коментарях до фото. "Фото супер"," красуня", "Супер, леді", "Краса неймовірна", "Яка жінка", "Краса", "Просто приголомшлива", - пишуть користувачі в коментарях до фото Злати.

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