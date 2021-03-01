Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Реп'яхова показала миле фото з відпочинку і поділилася планами

Як повідомляє Politeka.net, минулого року 54-річний український артист Віктор Павлік взяв у дружини молоду асистентку Катерину Реп'яхову, яка згодом стала його концертним директором. Як зізналася дівчина, літній артист повністю довірив їй своє життя, а тепер вона ще й вагітна. Нещодавно парочка вирушила на відпочинок до Єгипту, звідки Катя частенько викладає яскраві фото у своєму Instagram.

Так, цього разу вагітна дівчина виклала скромний кадр, на якому добре видно її кругленький животик, а в підписі до публікації розповіла про плани на найближчий час. Як видно, на знімку Катя відображена на веранді готелю, вона присіла на парапет і, поклавши руки на живіт, дивиться в об'єктив. Перед камерою вона з'явилася в укорочених темних брюках і чорній блузці, поверх якої накинула строкатий піджачок. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка

У підписі до публікації Реп'яхова розповіла про відпочинок і поділилася планами на березень. "Як важливо іноді поміняти обстановку. І нехай зараз в Єгипті не самий сезон, але читати книгу під пальмами на березі моря – безцінно в будь-яку погоду. Ми з чоловіком рівно рік не були на відпочинку, цей рік був важкий в усіх відношеннях, тому навіть Єгипет ми зараз цінуємо по особливому. Я максимально запасаюся милами, попереду багато роботи, весь Березень в гастролях", - розповіла дружина Павлика. Вона також додала, що дуже цінує цей Відпочинок з чоловіком, так як цілий рік вони разом нікуди не вибиралися.

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