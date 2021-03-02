Телеведучий Володимир Остапчук осоромився перед камерою

Як передає Politeka.net, 36-річний шоумен опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, в яких пояснив, чому відправився на гірськолижний курорт у Буковель без дружини Христини Горняк. Дівчина залишилася вдома в Києві.

Остапчук постав на кадрах у своєму готельному номері, сидячи на ліжку в білому вафельному халаті. Телеведучий розставив всі крапки над "i", відповідаючи на обурення публіки. За його словами, дружина не любить кататися, і навіть боїться, через отриману раніше травму.

"Все, почалося! Чому це Остапчук поїхав без дружини на відпочинок з друзями, як це так сталося? Слухайте, ну, по-перше, Крістіна взагалі не катається - у неї була травма спини. І тому вона дуже боязко до цього ставиться, - розповів Володимир і додав, - По-друге, це абсолютно нормальна історія, коли ти можеш з друзями виїхати. Ми їздили в минулому році в Куршевель, і я катався з друзями, а Христина була вдома. Тому ми вирішили цього року не експерементувати і кататися окремо".

Під час запису цього спічу, до Остапчука раптово приєднався його товариш, теж у халаті. Чоловік приліг поруч з ним на ліжко і обійняв за шию. Володимир трохи знітився та поспішив виправдатися.

"Зая, сорі... Ми в різних кімнатах, якщо що", - сказав він, з посмішкою на обличчі.

Судячи з подальших кадрів, компанія поруч з Остапчуком в Буковелі зібралася не маленька.

Раніше ми повідомляли, поки чоловік у від'їзді Горняк теж не втрачає час даремно. У своїх "сторіз" дівчина показала, для кого тепер чепуриться і куди збирається прям з ранку.

"Доброго ранку, друзі! Я вже практично готова. Сьогодні біжу на сніданок з друзями, вони ж і мої колеги! Коханий поїхав на 4 дні в гори", - поділилася Христина.

Нагадаємо, Остапчука в одних трусах пов'язали у власній квартирі, кадри допиту: "не світіть в обличчя, я..."

Як повідомляла Politeka, грайлива дружина Остапчука спокусила чоловіка в ліфті, поставивши умову:»цілувати не можна...".