Олег Винник викликав фурор публічним проявом почуттів до своєї бек-вокалістки Таїсії Сватко
Не секрет, що 47-річний артист ретельно приховує дружину і дітей, підтримуючи образ романтичного холостяка і улюбленця "вовчиць". Тим не менш, в мережі давно обговорюють те, що Винник одружений на своїй бек-вокалістці - 46-річній співачці Таюні.
Як передає Politeka.net, днями Винник разом з Таюне виступили на одній з радощів. Артист показав фрагмент виступу на своїй сторінці в Instagram. Співак і бек-вокалістка виконували пісню про кохання в схожих червоних Худі і чорних штанях.
При цьому на фан сторінці Винника з'явилося фото, як він, не стримавши почуттів, міцно стиснув в обіймах Таюне. Співак і бек-вокалістка виглядають абсолютно щасливими. Знімок привів шанувальників співака в захват.
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"Любов до гроба", «які вони милі», «мила парочка», «дуже красиво», - пишуть в коментарях.
Зазначимо, що сам Винник ніколи публічно не підтверджував, що Таюне є його дружиною. Однак одного разу впро час інтерв'ю для німецького телебачення він заявив, що приїхав до Німеччини разом з дружиною і сином. При цьому під час розмови з Винником показали Таюне.
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