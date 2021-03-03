Переможниці "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даші Ульяновій є, чим пишатися

Як передає Politeka.net, 24-річна красуня опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала виснажливе тренування, щоб повернути собі колишню форму. Даша на деякий час "закинула" спорт, а тепер наздоганяє.

Спочатку дівчина, в темних лосинах і худі, під наглядом тренера виконала вправу для стегон, бігаючи на місці та при цьому високо піднімаючи коліна.

А потім Ульянова перейшла безпосередньо до розтяжки. Дівчина, здавалося, з легкістю розсовує ноги на 180 градусів. І тільки за підписом стає зрозуміло, якою важкою працею їй це далося.

"Тільки після місяця хороших навантажень повернулася розтяжка", - поділилася горда собою Даша.

Зазначимо, Ульянова є майстром спорту з гімнастики. Її дитинство пройшло далеко від сім'ї, в спортивному інтернаті.

Вже в сім років вона брала участь в серйозних змаганнях. З 11 років Даша вчилася в училищі олімпійського резерву і у неї фактично не було дитинства в класичному його розумінні. Зате були тренування та режим.

«В інтернаті нас зважували щодня, і якщо ми поправилися хоча б на 200 грам, вранці нас чекала скакалка», – згадувала дівчина.

Даша не досягла захмарних спортивних висот (хоча і отримала "майстра спорту"), зате придбала гнучкість і стрункість, які постійно норовить ефектно продемонструвати.

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