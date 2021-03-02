Актриса Вікторія Булітко остудила запал самовпевненого красеня-блондина з "Холостячки" Андрія Шатирка

Як передає Politeka.net, екс-учасник "Холостячки" опублікував кумедні кадри в "сторіз" у себе в Instagram. Хлопець пережив "ганьбу", про що розтрубив на всю країну.

Шатирко, знімаючи все, що відбувається на камеру, підкотив до сидячої в гримерці зірки "Дизель Шоу" Булітко зі словами: "Гей, крихітка, а можна з вами познайомитися?".

Різке "не можна" застало хлопця зненацька, той аж розгубився на кілька секунд, боязко запитавши "чого?".

"Тому що дорого-багато!", - вигукнула Вікторія, граючи роль розбалуваної дівчини.

"У мене є гроші...", - спробував виправдатися Андрій.

"Де мої сережки з діамантами?", - не вгамовувалася його "зазноба".

"Ну, я ж тебе люблю! Тобі недостатньо цього?", - з уже більш впевненим голосом запитав тоді хлопець. Але отримав у відповідь категоричне "ні".

Насправді пара репетирувала ролик, про що Шатирко повідомив в "сторіз": "Сьогодні весь день в роботі і зйомках для нового шоу. Репетируємо сцену з Булітко".

Раніше ми розповідали, Булітко здивувала публіку, з'явившись в новому амплуа. Вікторія-співачка вальяжно сиділа на стільчику в оточенні чоловіків з оркестру. На ній було коротеньке плаття, декороване блискучими сріблястими паєтками, зухвалі колготки-сіточка й високі шпильки. Але найбільше увагу привернула нова зачіска актриси - пекуча брюнетка з коротким каре.

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