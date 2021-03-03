Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе, захопивши фанатів

На фото Келлі позувала в нижній білизні, лежачи на чомусь. Зірка знімала себе на телефон, демонструючи пружний бюст і підтягнутий животик. Красуня спочатку показала своє обличчя, а після цього опустила камеру нижче, роблячи акцент на трусиках. Кадри вийшли дуже цікавими і запальними, адже Гейл виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Прекрасно", "Королева", "дуже красива жінка", "чудова Келлі", "приголомшливо красиво", "Ви публікуєте приголомшливі фотографії", "ви дуже красиві", "Привіт Келлі, дуже красива", "мені дуже подобається", " ідеальне положення, щоб...", "Моя любов", "Красиво і мило", "Офігітельно чудово", "оглушлива", "така красива", "Вау красиво", "ти виглядаєш досить красиво", "Краща картина Рембрандта", "ви дуже красиві", "Тепер я розумію значення слова краса".

Ми писали, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула спокусливими формами в маєчці.

Спокуслива брюнетка одягла чорну в'язану маєчку на тонких бретельках. Тканина обтягнула великі груди, підкресливши найінтимніші деталі.

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