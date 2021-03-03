"Що ще потрібно на початку весни?"

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна, фіналістка проекту "Танці з зірками", звела з розуму чуттєвим образом

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким сколихнула публіку.

Так, романтична Саніна позувала в білій сорочці, яку приспустила на одному плечі. Дівчина здивувала природною красою, показавши ніжні вигини свого тіла. Юлія розпустила волосся та нанесла легкий макіяж - нічого зайвого.

У підписі дівчина дала волю почуттям.

"Обійми гарячі. Чому ж без них так холодно. У твоїх очах себе шукати і не бачити... "Обійми" 3/03", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 3 березня The Hardkiss презентує свій новий кліп до саундтреку у фільмі "Обійми мене".

Користувачі з захопленням обговорили побачене, в передчутті прем'єри. Однією з перших пост лайкнула хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко.

"Що ще потрібно на початку весни? - Тільки ковток почуттів і любові😍. Дякую вам за це❤️"

"Ви поєднуєте в собі тендітність та силу, впевненість та скромність) Дякую Вам за глибоку творчість та за україномовний контент🥰"

"Юля вирішила мене вбити цього ранку💘"

"Яка гарна ... ніжна, неземна 🤍 🕊 "

"Ніжно і красиво❤️! Ви чудова"

"Ваші губи - ідеальне сердечко 🔥"

"Хто вона? Схожа на ангела, що спустився з небес 😍"

"Дівчина-весна!!! 😍"

"Тільки одного шкода - публіка вимагатиме тільки більше й більше оголеності. Ще жоден артист, переступаючи цю межу, не зміг повернутися назад. Не продавайте свій талант. Ваша сексуальність саме у вашій таємниці. Вибачте, не хочу образити, але швидше зберегти"

Нагадаємо, що Саніна з "Танців з зірками" перетворилася на зухвалу спокусницю, засвітивши рельєфний животик: "Ну, це капець".

Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна з "Танців з зірками" приголомшила фанатів сумною звісткою: як раніше вже не буде.

Також Politeka писала, що Саніна з "Танців з зірками" і її чоловік здивували знімком з юною красунею: "дуже схожа, начебто сестра або дочка».