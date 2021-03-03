Солістка The Hardkiss Юлія Саніна, фіналістка проекту "Танці з зірками", звела з розуму чуттєвим образом
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким сколихнула публіку.
Так, романтична Саніна позувала в білій сорочці, яку приспустила на одному плечі. Дівчина здивувала природною красою, показавши ніжні вигини свого тіла. Юлія розпустила волосся та нанесла легкий макіяж - нічого зайвого.
У підписі дівчина дала волю почуттям.
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"Обійми гарячі. Чому ж без них так холодно. У твоїх очах себе шукати і не бачити... "Обійми" 3/03", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, 3 березня The Hardkiss презентує свій новий кліп до саундтреку у фільмі "Обійми мене".
Користувачі з захопленням обговорили побачене, в передчутті прем'єри. Однією з перших пост лайкнула хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко.
"Що ще потрібно на початку весни? - Тільки ковток почуттів і любові😍. Дякую вам за це❤️"
"Ви поєднуєте в собі тендітність та силу, впевненість та скромність) Дякую Вам за глибоку творчість та за україномовний контент🥰"
"Юля вирішила мене вбити цього ранку💘"
"Яка гарна ... ніжна, неземна 🤍 🕊 "
"Ніжно і красиво❤️! Ви чудова"
"Ваші губи - ідеальне сердечко 🔥"
"Хто вона? Схожа на ангела, що спустився з небес 😍"
"Дівчина-весна!!! 😍"
"Тільки одного шкода - публіка вимагатиме тільки більше й більше оголеності. Ще жоден артист, переступаючи цю межу, не зміг повернутися назад. Не продавайте свій талант. Ваша сексуальність саме у вашій таємниці. Вибачте, не хочу образити, але швидше зберегти"
Нагадаємо, що Саніна з "Танців з зірками" перетворилася на зухвалу спокусницю, засвітивши рельєфний животик: "Ну, це капець".
Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна з "Танців з зірками" приголомшила фанатів сумною звісткою: як раніше вже не буде.
Також Politeka писала, що Саніна з "Танців з зірками" і її чоловік здивували знімком з юною красунею: "дуже схожа, начебто сестра або дочка».