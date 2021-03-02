Відомий хореограф Ілона Гвоздьова, екс-учасниця "Танців з зірками", сколихнула громадськість одкровеннями про материнство

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соціальних мережах.

"Кажуть, вагітність прикрашає жінку, а наявність дітей робить її мудрішою, жіночною і магічним чином змінює вираз її обличчя, роблячи її погляд більш глибоким і усвідомленим. Чи згодні Ви зі мною? І що зараз ви бачите в моїх очах?",- написала хореограф.

Гвоздьова показала стильні чорно-білі фотографії, на яких зображена з маленьким сином Домініком. Танцівниця позувала в піджаку на голе тіло, а дитина була зовсім без одягу.

Зазначимо, тема, яку торкнулася екс-учасниця "Танців з зірками", викликала бурхливу реакцію мережі. Думки з цього приводу розділилися. Фолловери Гвоздьової пишуть, що бачать в її очах втомилося і бажання поспати, але незважаючи на це вона виглядає щасливою.

"Фото дуже красиве! Ви ❤️❤️❤️ дуже приємна дівчина, малюк красень! Голяка йому ще комфортніше! Впевнена! (Я сама мама і знаю це точно) коротше! Бути мамою-це однозначно диво! Щастя і т.п. так... хоч це і непросто», «Ілона, ви прекрасні, навіть з втомленими очима, у Вас погляд щасливої, коханої і люблячої жінки, дітки дуже швидко ростуть, ловіть кожен момент», «вагітність змінює жінку безумовно, робить сильніше, дивиться на життя по іншому. Будинок 🏡 з дитиною наповнюється щастям, яскравими фарбами", - пишуть в коментарях.

Але не всі погодилися, що материнство обов'язково приносить щастя.

"Думаю, очі з палаючих життям і енергією змінюються на втомлений, задовбаний, невиспаний, важкий погляд, ось і вся мудрість прирікають себе на це», «вагітна зараз і зміни мені не особливо подобаються, особливо на обличчі. Прикрашає напевно щастя, а не вагітність. А якщо вагітність не найщасливіша, то навряд чи " » - пишуть під постом Гвоздьової.

А кому-то сам знімок здався занадто відвертим.

"Дура-дура сама напівгола і дитя голюсеньке. Як тобі серце не здригнулося таке фото виставити, маленьке янголятко і голюсіньке. У наш час ти когось здивуєш голими висячими цицьками..."- написали в коментарях.

Гвоздьова не стерпіла і відповіла: "У наш час досі дивуюся подібним «бабам» на зразок Вас".

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