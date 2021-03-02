Талан-шоу "Голос країни" відкриває нові музичні скарби нашої країни, одним з таких стала молоденька дівчина Анна Гадомич

Як повідомляє Politeka.net, а черговому "Голосі" у випуску "сліпі прослуховування", крісла знаменитих тренерів повернула дівчина, яка вразила не тільки голосом, вона розповіла свою історію, яка сколихнула українців (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Ганні Гадомич 19 років, вона придумує свої пісні, проте в її житті трапилася біда, з якої шлях успіху був перерваний, це наркотики. Анна зізнається, що була залежна, і не могла вибратися з цієї "ями". Дівчина зізнається, що кілька разів були спроби суїциду.



"Це все затягнуло в яму, в якій все повторюється", - каже Анна.

Думки про маму, яка її ростила, допомогли впоратися з залежністю, тепер дівчина прийшла випробувати удачу.

Завдяки своєму таланту Анна змогла достукатися до сердець Дорофєєвої і Монатіка.

Своїм тренером дівчина вибрала Дмитра Монатіка, який сказав дівчині, що "своїм прикладом ви показуєте, що серед усіх наркотиків є той самий головний, який може виручити — музика".

Також знаменитий співак заявив, що його зацікавили авторські пісні дівчини.

Шанувальників шоу сколихнуло виконання пісні, яку заспівала Анна. Це був кавер на пісню Пугачової "Поклич мене з собою".

"Не співала, а сповідалася. Розбиті мрії - знаходять силу висоти. Нехай мрії збудуться в команді Монатіка", "Вона співала і голосом доносила свою історію, і я їй повірила. Величезний лайк.👍 👍 👍 👍 ", "Іноді голос не тільки про вокал. Нехай історія її успіху врятує сотні та тисячі молодих людей", "Це дуже трагічна пісня, і свого часу я була дуже зворушена кліпом, де її виконувала Алла Пугачова і де була в кілька хвилин передана вся трагедія автора. Мені здається пісня дуже підходить виконавиці з історією, і судді це дуже відчули", - написали фанати шоу, яких заворожив дивовижний голос Анни.

Нагадаємо, що суперниця Дорофєєвої підкорила "Голос країни", показавши Потапу, що він втратив: "Ось це поворот…».

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