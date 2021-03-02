Співачка Джамала обрадувала своїх шанувальників "смачним" кадром і гучною заявою

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким розбурхала не на жарт.

Чи то весна так подіяла, чи радість від довгоочікуваної події, але скромниця Джамала вирішила роздягнутися заради соковитої фотосесії.

Дівчина позбулася ліфчика, прикривши оголені принади золотистою курточкою. Крім того, на ній була широка шкіряна спідниця.

Зірка, ніби від задоволення, закрила очі та торкнулася рукою голови. Щаслива посмішка грала в цей момент на її обличчі.

У підписі Джамала пояснила свій грайливий настрій: «Альбом "Ми" побачить світ 12 березня.💥 Це альбом про вас, альбом для вас, і скоро він з'явиться у ваших плейлистах ❤️".

Також співачка поділилася рядками з пісні:

"Мовчати - це не про нас!

Я - грім, ви - хвиля.

Тримала в собі весь час, і вже відпустила.

Мої найкращі, мої, мої, мої"

Користувачі з жаром кинулися обговорювати відверте фото зірки та майбутню подію:

"Ух 🔥"

"Прекрасна новина😍 😍 дуже чекаю альбом 🔥 👏 "

"Боже, боже, боже, як же я чекаю 12.03, не можуууууу, аааааааа❤️"

"Ууурррааа! Новий альбом! Це точно про нас усіх. Спасибі велике за новий альбом. З радістю послухаю.😙💋😁"

Раніше ми розповідали, що Джамалу після дієти не впізнали в кафе. Дівчина поділилася історією в Instagram. До неї вирішив підкотити один з відвідувачів, але його чекала невдача.

"Один молодий чоловік підсів до мене і запитав: "Можна зробити з вами фото?" Обійняв і каже: "Ой, не знаю, чи є у тебе хлопець" 😂 Я була здивована, але в той же момент задумалася... Здається, що в низці гучних перемог і заголовків в ЗМІ ніби як всі все про тебе знають. А якщо ні? 😂 ",- поділилася зірка.

Нагадаємо, блискуча Джамала побешкетувала з подругою-красунею, кадри закулісся облетіли мережу: "скучила...".