Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала свою радість

На кадрах Анастасія показала себе в міні-вбранні, який ледве прикрив стегна дівчини. Кумейко стояла на ліжку, танцюючи перед камерою. Волосся у співачки залишилися розпущеним, а куражилася дівчина в якомусь готелі. Кадри вийшли запальними і спокусливими, адже співачка виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сонячно", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як ролик був опублікований в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Як красиво"," Настя з ломом"," Фантастика"," дуже красива"," як завжди шикарна", "Настя, після таких пригод – необхідне відновлення", "Дуже класна", "Гарний манікюр", "Красива білизна", "Дивовижно", "Відмінний набір", "Персик", "Шикарна дівчина", "Я відчув себе лікарем на медичний огляд при перегляді ....", " Немає слів одні емоції".

Ми писали, що співачка і діджей Анастасія Кумейко, колишня солістка групи "Nikita", вразила зовнішністю в білизні.

Красуня була в спортивному ліфчику, який підкреслив бюст, а трусики на товстій гумці, злегка підстрибнули, оголивши сідниці.

Також на артистці була червона куртка - її вона відчинила.

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